Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bu hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmayarak, heyecanlarına ortak oldu.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 8 – 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) gençleri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Okulların önlerine Karabağlar Belediyesi’ne ait ikram araçlarının gönderildiği sınav sabahında Başkan Kınay, okulları ziyaret ederek, çocuklarını bekleyen ailelerle bir araya geldi. Ailelerle sohbet eden Başkan Kınay, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

İkram aracı için teşekkür ettiler

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın ziyaretinin yanı sıra okul önlerindeki ikram araçları için de mutlu olduklarını belirten aileler, özellikle kafe ve benzeri mekanların bulunmadığı bölgelerde, sınav için çocuklarını beklerken aldıkları ikram hizmetinden son derece memnun olduklarını dile getirdi. İlerleyen dönemlerde bu hizmetin çoğaltılması için çalışacaklarını belirten Başkan Kınay, eğitim hayatlarında öğrencilerin yanlarında olacaklarını ve ailelerini destekleyeceklerinin altını çizdi.

Zabıta denetimini gerçekleştirdi