Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde dinleyerek, çözüm üretmeye devam ediyor. “Açık Ofis” uygulamasını Arap Hasan Mahallesi'nde hayata geçiren Başkan Kınay, Engelli Parkı’nda kurduğu ofis ile mahalle halkına hizmet verdi. Bu uygulama, vatandaşların sorunlarını daha hızlı şekilde çözme imkânı sağlıyor.

Açık ofis, hızlı çözümler için sahada

Sabah saatlerinden itibaren Arap Hasan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kınay, mahalleliyle doğrudan iletişim kurarak taleplerini dinledi ve çözümler üretmeye başladı. Bu buluşma sırasında, iş arayanlara destek sunan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) ve vatandaşların dileklerini iletebildiği Hemşeri İletişim Merkezi (HİM) de parkta hizmet verdi.

Muhtarlarla koordinasyon güçlendirildi

Başkan Kınay, Açık Ofis etkinliğinde Arap Hasan Mahalle Muhtarı Funda Karakaş ve çevre mahallelerin muhtarlarıyla da bir araya geldi. Basın Sitesi, Bahçelievler, Vatan, Esenlik, Reis, Doğanay ve Bahar mahalle muhtarları ile yapılan toplantıda, mahallelerin gelişimi için yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Başkan Kınay, muhtarlarla koordinasyonu daha da güçlendirerek, mahallelerin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verme amacı güttüklerini belirtti.

Açık Ofis, iletişimi güçlendiriyor

Başkan Kınay, Açık Ofis uygulamasının her iki haftada bir farklı mahallelerde gerçekleştirileceğini ve bu sayede Karabağlar halkıyla daha yakın bir iletişim kuracaklarını söyledi. Mahalle sakinleriyle sürekli iletişim içinde olarak, yerinde tespit edilen sorunlara hızlı çözümler üreteceklerini ifade etti. "Bu uygulama ile vatandaşlarımızın ilgisini ve desteğini kazanıyoruz. Onlarla her zaman yakın temas kurarak, hızlı ve etkili çözümler geliştirmeye devam edeceğiz," dedi.