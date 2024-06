Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kurban Bayramı öncesi belediyenin dış birimleriyle ana hizmet binasında görev yapan personellerle ayrı ayrı bayramlaştı.İZMİR (İGFA) - Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, “Bu yolda aynı inanç ve özveriyle yürüyerek, daha güzel bayramları hep birlikte karşılayacağız. Karabağlar'ın hikayesini İzmir'e, Türkiye'ye anlatacağız. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

BİRİMLERİ TEKER TEKER DOLAŞTI

Başkan Kınay kutlama programı kapsamında Karabağlar'ın farklı noktalarında yer alan Fen İşleri, Temizlik İşleri, Ulaşım Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Sosyal Yardım İşleri, Veteriner İşleri, Kültür, Zabıta, Spor İşleri müdürlüklerinin yanı sıra Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Fidanlık ve KARBEM'i ziyaret etti. Başkan Kınay ayrıca ana hizmet binasındaki birimleri de dolaşarak, çalışanlara aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

“ADIMLARIMIZI, ÇALIŞMALARIMIZI, YOLUMUZU BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ”

60 günü aşan Karabağlar Belediye Başkanlığı görevinde Ramazan'ın ardından ikinci bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Başkan Kınay, “İlk bayram sizlerle tanışma, ilk adımdı. Bundan sonra çok daha büyük adımlarımız olacak. Adımlarımızı, çalışmalarımızı, yolumuzu birlikte büyüteceğiz. Karabağlar'ın ihtiyaçlarını karşılama, herkese dokunma çabamız artarak sürecek” diye konuştu.

“5 YIL BOYUNCA HER MAHALLEMİZE VE İNSANIMIZA DOKUNACAĞIZ”

Karabağlar'da sosyal belediyeciliği her mahalleye yayacaklarını vurgulayan Başkan Kınay, “Sosyal belediyecilik çalışmalarımızla 5 yıl boyunca her mahallemize ve insanımıza dokunacağız. Bu ülkenin ihtiyacı olan hak ettiğimiz yaşama kavuşma mücadelesini Karabağlar'ın her noktasında devam ettireceğiz. Bu bir ekip çalışması. Karabağlar Ailemiz sizlerin emekleri, alınteri ve özverileriyle güçlenerek yoluna devam edecek” dedi.

“HAK ETTİĞİMİZ YAŞAM İÇİN DİRENMEYE HEP BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ”

5 yıl sonra İzmir'e ve Türkiye'ye hikayesi anlatılacak bir Karabağlar hayaliyle çalışacaklarını belirten Başkan Kınay, şunları söyledi:

“Yeni bir umutla başlattığımız yolculuğumuzu, hayatın her alanında yürüyerek değil koşarak sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz ancak bizim yaratmadığımız ekonomik sıkıntıları dayanışmayla aşacağız. Hak ettiğimiz yaşam için direnmeye hep birlikte devam edeceğiz. Çok daha iyi günleri birlikte karşılayacağız. Birçoğunuz bu bayram da ailelerinizden, sevdiklerinizden ayrı şekilde sahada görev yapacak. Emekleriniz, dökeceğiniz alın teri için şimdiden teşekkür ediyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.”

Başkan Kınay'ın şantiyelerdeki buluşmasına Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras'la Belediye İş 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan da katıldı. Ziyaretlerde ayrıca belediye başkan yardımcıları da yer aldı.