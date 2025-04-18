Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, iklim yasası ile ilgili düzenlenen panelde, yasanın toplumsal eşitliği gözeterek adil bir şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti. Panelde, iklim değişikliğiyle mücadelede adaletin önemi vurgulandı.

Panelin ana teması

"İklim Kanunu Teklifi Çare Değil" başlığıyla gerçekleşen panele, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel ve Avukat Arif Ali Cangı katıldı. Panel, Karabağlar Belediyesi, Ege Kadın Buluşması Platformu, EGEÇEP, Sosyal Demokrasi Derneği ve İzmir Kent Konseyi'nin ortaklığında İzmir Barosu Nevzat Erdemir Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Kınay'dan adalet çağrısı

Başkan Kınay, iklim değişikliğinin sadece çevreyi değil, aynı zamanda ekonomiyi ve toplumu tehdit ettiğini belirterek, "İklim değişikliğiyle mücadele, tüm sektörlerin sorumluluğudur. Ancak bu süreçte en çok zarar görecek olanlar, kent yoksulları, emekçiler ve küçük üreticilerdir" dedi. Kınay, iklim yasalarının yeşil ekonomi ve büyüme gibi kavramlarla toplumsal eşitliği gözeterek yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu yasaların başarılı olabilmesi için yalnızca yönetmeliklerin oluşturulmasının yeterli olmayacağını ifade etti.

Kınay'ın iklim yasası değerlendirmesi

Mevcut iklim yasası taslağının, çevre, ekonomi, toplum ve bilim arasındaki dengeyi kurmaktan uzak olduğunu belirten Kınay, "İklim değişikliğiyle mücadele, yalnızca çevresel bir mesele değil, aynı zamanda hak, hukuk ve adalet meselesidir" dedi. Kınay, geleceğe dönük yapılan her kararın önemli bir miras olacağını belirterek, "Hep birlikte, güçlü bir irade ile daha sağlıklı ve adil bir gelecek inşa etmeliyiz" diye konuştu.

Hukukçu Arif Ali Cangı'nın eleştirisi

Hukukçu Arif Ali Cangı, iklim yasası teklifinin şeffaf bir süreçle hazırlanmadığını belirterek, "Bu teklif, bilim insanlarının, meslek odalarının ya da yerel yönetimlerin görüşü alınarak hazırlanmadı" dedi. Cangı, teklifin çevreyi korumaktan çok, karbon ticareti altyapısını oluşturmaya yönelik olduğunu ifade etti. Yeşil büyüme gibi içi boş kavramlar yerine, somut ve adil önlemler alınması gerektiğini savundu.

Ayşegül Akıncı Yüksel'in yorumları

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, teklifin bilimsel temelden yoksun olduğunu ve antidemokratik yöntemlerle dayatılmaya çalışıldığını belirtti. Yüksel, teklifin yalnızca uluslararası şirketlerin çıkarlarına hizmet ettiğini ifade ederek, bu tür çalışmalara karşı eksiksiz bir dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.