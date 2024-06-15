Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kurban Bayramı öncesinde belediyenin dış birimlerinde ve ana hizmet binasında görev yapan çalışanlarla bayramlaştı. Başkan Kınay, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu vurgulayarak, "Aynı inanç ve özveriyle yürüyerek, daha güzel bayramları hep birlikte karşılayacağız. Karabağlar'ın hikayesini İzmir'e, Türkiye'ye anlatacağız. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kınay, kutlama programı çerçevesinde Fen İşleri, Temizlik İşleri, Ulaşım Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Sosyal Yardım İşleri, Veteriner İşleri, Kültür, Zabıta, Spor İşleri müdürlüklerinin yanı sıra Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Fidanlık ve KARBEM'i ziyaret etti. Ayrıca ana hizmet binasındaki birimleri de dolaşarak, çalışanlara aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Başkan Kınay, Karabağlar Belediye Başkanlığı görevinde ikinci bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İlk adım olan Ramazan bayramından sonra sizlerle ikinci bayramımızı karşılıyoruz. Bundan sonra çok daha büyük adımlarımız olacak. Karabağlar'ın ihtiyaçlarını karşılayacak, herkese dokunacak çalışmalarımız artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

"Sosyal belediyecilik çalışmalarımızla 5 yıl boyunca her mahalleye ve insanımıza dokunacağız. Karabağlar Ailemiz, sizlerin emekleri ve özverileriyle güçlenerek yoluna devam edecek" diyen Başkan Kınay, gelecekte Karabağlar'ın İzmir ve Türkiye'ye hikayesini anlatan bir örnek olacağını söyledi.

Başkan Kınay'ın buluşmasına Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras ve Belediye İş 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan da katıldı.