Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 6 Şubat depreminin yıldönümünde AKUT’a tahsis edilen ve afet müdahale merkezi olarak kullanılan Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesini ziyaret etti. Başkan Kınay, AKUT gönüllülerine teşekkür ederek, deprem bilincinin artırılması için ilçede ‘6 Şubat Anı Parkı’ oluşturacaklarını duyurdu.

“Sizler bu ülkenin kahramanlarısınız”

Karabağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen Bozyaka’daki AKUT yerleşkesini ziyaret eden Başkan Helil Kınay, AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ve meclis üyesi Ezgi Aktaş ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Kınay, AKUT’un afet bölgelerindeki hızlı ve koordineli çalışmalarının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “AKUT’la 1999 depreminde tanıştım. O günden sonra afetlerin hayatımızın bir gerçeği olduğunu gördüm. Ancak biz çoğu zaman acıları unutarak yaşamaya devam ediyoruz. Unutmamak ve afetlere hazırlıklı olmak zorundayız.”

Kentsel dönüşüm ve bilinçli yapılaşmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Kınay, ihmallerin büyük felaketlere yol açtığını belirterek, “Depremler doğal bir olay ama sonuçları bizim ihmallerimiz nedeniyle felakete dönüşüyor. Sorun oluştuktan sonra değil, öncesinde tedbir alarak hazırlıklı olmalıyız. Ülke olarak hep kahramanlarımız sayesinde ayakta kalıyoruz ama esas mesele, kayıpları en aza indirecek sistemleri oluşturmaktır” diye konuştu.

“Güvenin ve umudun sembolü”

AKUT ekiplerinin gönüllü çalışmaları için teşekkür eden Başkan Kınay, şunları söyledi: “Bu kırmızı mont, güvenin ve umudun sembolüdür. Sizler, her türlü zorluğa rağmen kendi hayatlarınızdan zaman ayırarak, insanlara yardım eden kahramanlarsınız. Minnettarız.” Başkan Kınay, bilinçsiz yapılaşmanın ve rant odaklı yaklaşımların büyük tehlike yarattığını belirterek, “Depremleri unutmamalıyız ki bir daha yaşanmasın. İnsanlar, ‘Evimi biraz daha büyüteyim, bir kat daha çıkayım’ gibi emek ve hayat hırsızlığından vazgeçmeli. Afetlere hazırlıklı olup, sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz” dedi.

Karabağlar’a ‘6 Şubat Anı Parkı’ geliyor

Başkan Kınay, 6 Şubat depreminin unutulmaması ve deprem bilincinin artırılması için Karabağlar’da ‘6 Şubat Anı Parkı’ oluşturacaklarını duyurdu. Kınay, “Meclis kararıyla ilçemizdeki mevcut parklardan birine ‘6 Şubat Anı Parkı’ adını veriyoruz. Ancak bu park sadece bir isim olarak kalmayacak. Afet bilincini artıracak etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla yaşayan bir simge olacak” diye aktardı.

AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, Karabağlar Belediyesi’nin afet çalışmalarına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu belirterek şu sözlerle teşekkür etti: “Sizin ve Karabağlar Belediyesi’nin her zaman yanımızda olduğunu bilmek bize güç veriyor.” Ergut, Başkan Kınay’a desteklerinden dolayı çiçek takdim etti.

Türkiye’nin en büyük AKUT yerleşkesi

Karabağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi, Türkiye’nin en büyük kapalı alan AKUT yerleşkesi olarak 2020 yılından bu yana afet durumlarında acil müdahale ve koordinasyon merkezi olarak hizmet veriyor. Yerleşkede; eğitimler, seminerler ve tatbikatlar düzenleniyor. Afetlerde lojistik üs görevi sağlanıyor. 105 operasyonel olmak üzere toplam 150 gönüllü her zaman göreve hazır bekliyor. Başkan Kınay, AKUT’a verdikleri desteği sürdüreceklerini belirterek, “Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.