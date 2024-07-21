Başkan Kınay'dan ‘Şalvarlı Ressam’a Destek Ziyareti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık Köyü’nde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında, köyün yürüme engelli ressamı Meryem Düzgünkaya’yı da ziyaret etti. Başkan Kınay, sanatçının eserlerini yakından inceleyerek, Meryem Düzgünkaya’yı her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

“Sanatçımızı her zaman destekleyeceğiz”

Başkan Helil Kınay, Kavacık Muhtarı Hüseyin Yalçın ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Meryem Düzgünkaya’nın atölyesini gezdi ve sanatçının yapmış olduğu resimleri inceledi. Kınay, “Meryem Düzgünkaya’nın eserleri gerçekten etkileyici. Kendisine her zaman destek olacağız ve resimlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yeni Eserler Kavacık Festivali’ne hazırlanıyor

Başkan Kınay’ın ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyan Meryem Düzgünkaya, “Başkanımızın sıcak ilgisi beni çok mutlu etti. Resimlerimi tek tek inceledi ve eksiklerimi sordu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca, yaklaşan Kavacık Festivali için yeni eserler üzerinde çalıştığını belirtti.

Kavacık’ın ‘Şalvarlı Ressamı’

1963 yılında Kavacık Köyü’nde doğan Meryem Düzgünkaya, çocuk felci sonucu yürüme engeliyle yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. İlkokul mezunu olan Düzgünkaya, resim tutkusunu öğretmenine kanıtlayamasa da bu sevgiden hiç vazgeçmedi. 45 yaşında Kavacık Köyü’ne yerleşen Şebnem Çamdalı'ndan öğrendiği tekniklerle kendini geliştiren Düzgünkaya, köyün “Şalvarlı Ressamı” olarak tanındı.

EngelSİZ Sanat Ödülü

Karabağlar Belediyesi sergi salonu ve birçok yerde sergi açarak sanatını duyuran ressam, yağlı boya çalışmalarıyla uluslararası ilgi gördü. "EngelSİZ Sanat Ödülü"nü almak için Ankara'ya giden Düzgünkaya, öğretmenlik hayalini köy çocuklarına gönüllü resim dersi vererek gerçekleştirdi. Engellerine rağmen sanat tutkusunu sürdüren Meryem Düzgünkaya, azmi ve yeteneğiyle örnek olmaya devam ediyor.