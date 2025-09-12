Kibar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında zabıta çalışanlarıyla buluşan Başkan Kınay, fedakâr emekleri için tüm personele teşekkür etti.

Programa belediye başkan yardımcıları ve Zabıta Müdürü Özkan Gözcü de katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte zabıtanın kent yaşamındaki önemine vurgu yapıldı.

Başkan Helil Kınay, yaptığı konuşmada zabıtanın toplum düzeni ve halk sağlığı açısından kritik bir görev üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sayımız az, imkânlarımız sınırlı olsa da sizler tüm yüreğinizle ve emeğinizle bu yükün altına giriyorsunuz. Sahada ortaya koyduğunuz fedakârlık paha biçilemez. Zabıta, emeğin, sağlığın, güvenliğin ve kamusal düzenin teminatıdır.”

Kınay, personelin daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için kadro sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, ekipman desteği, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yeni projeler konusunda da çalışmaların süreceğini dile getirdi.

Konuşmasında dayanışmanın önemine değinen Başkan Kınay, zorluklara karşı birlik ve beraberlikle hareket edeceklerini söyledi:

“Bugün elimizde kalan en değerli şey, dayanışmamız, bir arada duruşumuz ve aydınlık günlere olan kararlı yürüyüşümüzdür. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz dimdik ayakta kalacağız. Bugün yaşadığımız zorluklar, aslında karanlığın son adımlarıdır. Sizlerle birlikte çok daha güzel günlerde, çok daha coşkulu kutlamalarda bir araya geleceğiz. İyi ki varsınız.”

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürü Özkan Gözcü de kısa bir konuşma yaparak, zabıta ekiplerinin özverili çalışmaları ve etik değerlerle yürüttükleri hizmetlere dikkat çekti.

Program, emekliye ayrılan Ramazan Özgün’e, uzun yıllar verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Kınay tarafından plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Karabağlar Belediyesi, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümünü, dayanışma ve birlik mesajlarının öne çıktığı anlamlı bir etkinlikle kutladı.