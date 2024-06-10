Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kurban Bayramı haftasına denk gelen Babalar Günü'nü özel bir sürprizle erken kutladı. Kentin farklı noktalarında, Afyonkarahisarlı babalara yönelik düzenlenen etkinliklerde Başkan Köksal, babaların toplumdaki değerine vurgu yaparak özel hediyeler dağıttı.

Başkan Köksal, Zafer Meydanı ve Park Afyon'da düzenlenen etkinliklerde babalarla bir araya geldi. Burada babalarla sohbet eden ve onlara özel hediyeler takdim eden Köksal, babaların toplumdaki yerini ve önemini vurguladı.

Kurban Bayramı öncesi Babalar Günü'nü erken kutlayarak babaların mutluluğuna ortak olan Başkan Köksal, tüm babaları tebrik ederek aile yapısındaki önemlerine dikkat çekti. Kurban Bayramı'nı kutlarken babaların da unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Köksal, onların toplumdaki değerini vurguladı ve aile içindeki rolünü önemsediğini dile getirdi.