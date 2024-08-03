Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, “Mahalle Buluşmaları” kapsamında Erenler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Her hafta bir mahalleyi ziyaret eden Başkan Köksal, bu süreçte mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek, sorunları yerinde çözmeye çalışıyor.

Başkan Köksal, Erenler Mahallesi ziyaretinde, mahalle sakinlerinin istek ve şikayetlerini dinleyip not aldı. Belediye birim müdürleri ve ilgili personelle birlikte yürütülen bu çalışmalarda, sorunların hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Başkan Köksal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Belediye olarak derdinize derman olacağız"

“31 Mart seçimlerinde bizlere destek olan tüm mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Erenler Mahallesi, önceki köy statüsünden sonra mahalle olarak belediyemize bağlandı. Seçim dönemlerinde ve milletvekilliği döneminde zaman zaman bu bölgeyi ziyaret ettik. Şimdi belediye olarak tüm birimlerimizle burada sizleri dinleyeceğiz ve yerinde müdahalede bulunacağız. İstek, dilek ve şikayetlerinizi bizzat sizlerden dinleyeceğiz. Katılım ve destekleriniz için teşekkür ederim.”

Başkan Köksal, ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin taleplerini dikkatle not aldı ve sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları verdi. Bu süreçte vatandaşların taleplerinin öncelikli olarak ele alınacağı belirtildi.