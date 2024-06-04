Belediye çalışanlarına da müjde veren Başkan Köksal, Temmuz ayından itibaren şirket işçilerine söz verdiği 30 bin 400 TL maaş düzenlemesinin uygulayamaya gireceğini söyledi. Daimi işçilerin maaşlarında da düzenlemeye gidileceğini ifade eden Başkan Köksal, “Daimi işçilerimiz neredeyse asgari ücret düzeyinde maaş alıyorlar. Hem daimi işçilerimize hak ettiği ücreti Haziran’dan itibaren vermeye başlıyoruz. Hem de 30 bin 400 TL’yi Temmuz ayından itibaren Yüntaş işçilerimizin hesabına yatıracağız” diye konuştu.

Editör: Simge Akbulut