Muğla’da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın anneannesinin ve dedesinin evine yönelik molotoflu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Azmettirici olduğu tespit edilen ve Londra’da bulunan O.K. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Azmettirici Londra’da belirlendi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Eylül gecesi yaşanan saldırının ardından başlatılan soruşturmayı genişletti. Zanlıların ifadeleri, telefon görüşmeleri ve banka hareketleri incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının azmettiricisinin O.K. olduğu tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosya kapsamında O.K.’nin yakalanması için Interpol aracılığıyla 3 ayrı kırmızı bülten çıkarıldığı açıklandı.

Olayın geçmişi

Menteşe’nin Muslihittin Mahallesi’nde bulunan daireye yanıcı madde atılması sonucu çıkan yangın, komşuların müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü. Olay sonrası kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.