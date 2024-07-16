Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeler arasında yer alan Vadişehir Merkezi’ne alzheimer merkezi yapmak için kollarını sıvadı. İş insanı Lütfü Yüksel’in desteği ile alzheimer merkezini tamamlayacak olan Başkan Kurt, alzheimer merkezi için Lütfü Yüksel ve eşi Dr. Nurten Yüksel ile protokol imzaladı. Protokol töreninde konuşan Lütfü Yüksel, aynı kampüs içine bir de “kadın sığınma evi” yapmak istediğini söyleyerek, Odunpazarlılara bir müjde daha verdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yerel seçimler öncesinde hemşehrilerine verdiği Alzheimer Merkezi sözünü yerine getirmek için çalışmalara başladı. Başkan Kurt’un girişimleriyle iş insanı Lütfü Yüksel tarafından Vadişehir Mahallesi’ne yapılacak olan merkez, “Nurten-Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi” adını taşıyacak. Başkan Kurt, Nurten-Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi için iş insanı Lütfü Yüksel ile protokol imzaladı. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen protokol törenine Başkan Kurt, iş insanı Lütfü Yüksel ve eşi Dr. Nurten Yüksel katıldı.

ALZHEİMER MERKEZİ ESKİŞEHİR’İN ÇOK BÜYÜK İHTİYAÇLARINDAN BİRİYDİ

Protokol töreninde konuşan Başkan Kurt, “Bugün Odunpazarı’nda bir iyilik daha yapıyoruz. Daha önce yaşlı bakım merkezimizin yapımını gerçekleştiren Lütfü Yüksel ve eşi Nurten Yüksel, bugün bize bir alzheimer merkezi yapma konusunda taahhütte bulundu. Bu Alzheimer merkezi, Eskişehir’in çok büyük ihtiyaçlarından biriydi. Odunpazarı Belediyesi de sosyal belediyecilik anlamında birlikte çalışmanın, birlikte iş üretmenin gereğini yerine getirerek bu protokolü gerçekleştirecek. Öncelikle Nurten Yüksel ve Lütfü Yüksel’e Odunpazarılılar ve Eskişehirliler adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bu iyilik bütün herkese, örnek olsun. Odunpazarı Belediyesi olarak bu merkezi en iyi şekilde işleteceğiz. Seçim döneminde vermiş olduğumuz sözlerden birini yerine getirmiş olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

NURTEN YÜKSEL BAŞKAN KURT’A TEŞEKKÜR ETTİ

Protokol töreninde konuşan bir diğer isim de Dr. Nurten Yüksel oldu. Bu fırsatı kendilerine tanıdığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür eden Yüksel, “Umarım gerçekleşir, şehrimize hizmetlerde bulunur. Bizi çok mutlu eder. Teşekkür ederim” diye konuştu.

GÜZEL ESKİŞEHİR’İMİZE ÇOK YAKIŞACAK

Protokol töreninde konuşan bir diğer isim de iş insanı Lütfü Yüksel oldu. Konuşmasına Başkan Kurt’a teşekkür ederek başlayan Yüksel, alzheimer merkezini oy birliği ile kabul ettikleri için Odunpazarı Belediyesi meclisine de teşekkür etti. Daha önce Odunpazarı Belediyesi ile birlikte Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi’ni yaptıklarını belirten Yüksel, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Alzheimer merkezine Eskişehir’in çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bu çağda kendilerine bakıyorlar. Gerek internet, gerek televizyon kanalları ile bilgileniyorlar. Ortalama yaş da çok uzadı. Alzheimer de bu yaş uzaması ile doğru orantılı olarak, arttı. Alzheimer hastaları için böyle bir yatırım, güzel Eskişehir’imize çok yakışacak. Umarım, taahhüdüne girdiğimiz bu eser bize nasip olur, o günleri görür ve açılışını da yaparız.

LÜTFÜ YÜKSEL’DEN KADIN SIĞINMA EVİ MÜJDESİ

Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi’nin de içinde olduğu o arazi benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bir kampüs oldu. Oraya bir küpe daha takalım. Oraya bir kadın sığınma evi de yapalım. Alzheimer merkezini kısa sürede tamamlayacağız. Eskişehir’imize hayırlı olmasını diliyorum. Kazım Başkan ile bu işi beraber götüreceğiz. Kendisi de bu işe yatkın, önümüzü açıyor. Geçmişte de benzer tecrübelerimiz oldu. Kendisine teşekkür ediyorum.”

Toplam 4136.50 metrekare alana sahip olacak olan Nurten-Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi, 3 katlı olarak inşa edilecek. Merkezin bodrum ve zemin katında 12 adet etkinlik alanı bulunacak. Birinci katta 16 adet 2 kişilik oda ve 2 adet 6 kişilik oda, ikinci katta ise yine 16 adet 2 kişilik oda ve 2 adet 6 kişilik oda yer alacak. Böylece toplamda 36 oda ve 88 kişilik kapasite sağlanmış olacak.