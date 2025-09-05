Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Kültürel Diplomatlar Olarak Şehirler: Yaratıcılık Yoluyla Dayanışma Geliştirmek” başlıklı panelde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas ile birlikte konuşmacı olarak yer aldı.

Demokrasi vurgusu

Başkan Denizli, konuşmasına Balkan Şehirler Ağı’nın kurucusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 170 gündür tutuklu bulunmasına değinerek başladı. Türkiye’de 16 belediye başkanının cezaevinde olduğunu hatırlatan Denizli, “Kentlerin seçilmiş temsilcilerinin, hukukun ve demokrasinin sesini yükseltmek için dayanışmanın yaratıcı yollarını hep birlikte bulacağımıza yürekten inanıyorum. Tüm dünyada demokrasi mücadelesi veren herkesi ve cezaevindeki yol arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum” dedi.

Kültürel diplomasi ve ortak miras

Balkan kültürünün göçlerle şekillendiğini belirten Denizli, kendi mübadil geçmişine de atıfta bulunarak, kültürel mirasın şehirler arası köprüler oluşturduğunu vurguladı. “Mutfağımızdan geleneklerimize, kültürel reflekslerimizden komşu Yunanistan’la paylaştığımız bağlara kadar bu miras, kültürlerarası geçişin bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Küresel sorunlara ortak çözümler

Başkan Denizli, kentlerin cinsiyet eşitliği, iklim krizi, kuraklık ve dijitalleşme gibi ortak sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu yıl Çeşme’de yaşanan büyük yangın felaketine de değinen Denizli, “Küresel sorunlara ancak küresel tartışma ve dayanışma ortamlarıyla çözüm bulabiliriz. B40 Zirvesi bu anlamda önemli bir deneyim paylaşımı ve bilgi aktarımı platformu” dedi.

Denizli ayrıca, şehirler arası diyalogun zirvelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, kardeş kent ilişkileri, ortak projeler ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımının önemine dikkat çekti. “Kültürel diplomasi alanında geliştirdiğimiz her uygulama, aslında ortak geleceğimiz için bir köprü işlevi görüyor” sözleriyle paneli tamamladı.