Başkan Denizli, “Çeşme Belediyesi olarak, kültürel mirasımızı koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bağlamda, ilçemizin zengin tarihini ve kültürel değerlerini yansıtan müzelerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Çeşme'mizin tarihi dokusunu yaşatmak ve kültürel zenginliklerimizi sergilemek amacıyla müzelerimizi modernize etmek ve ziyaretçilerimize daha kapsamlı bir deneyim sunmak için çalışıyoruz” dedi.

“MÜZELERİMİZ, TOPLUMUMUZUN HAFIZASINI KORUYAN ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ”

Müzelerin sadece bir sergi salonu olmasının ötesinde eğitime ve kültürel faaliyetlere destek veren merkezler haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Denizli, “Müzelerimiz, sadece geçmişimizi sergileyen mekanlar değil; aynı zamanda kültürel mirasımızı canlı tutan, toplumumuzun hafızasını koruyan ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan önemli bir köprüdür. Bu bilinçle, müzelerimizin fiziki koşullarını iyileştiriyor, koleksiyonlarımızı genişletiyor ve ziyaretçilerimize daha etkileyici sergiler sunabilmek için modern teknolojileri kullanıyoruz. Ayrıca, eğitim programları ve etkinliklerle, çocuklarımızın ve gençlerimizin tarih bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz. Müzelerimizin sadece birer sergi alanı olmasının ötesinde, eğitim ve kültürel faaliyetlerin merkezi haline gelmesini arzuluyoruz” diye konuştu.

“GELECEĞE DAHA İYİ HAZIRLANMAK İÇİN MÜZELER BÜYÜK BİR KAYNAK”

Çeşme’nin tarihine, kültürüne ve sanatına olan bağlılığın, müzelerin geleceğini şekillendirmekte en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Denizli, “Bu doğrultuda, sizlerin de desteğiyle, Çeşme’mizi kültürel anlamda daha da zenginleştirmeye devam edeceğiz. Bu yıl Müzeler Haftası’nı kutlarken, müzelerimizin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Müzeler, kültürel mirasımızın korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Geçmişimizi anlamak, bugünümüzü değerlendirmek ve geleceğe daha iyi hazırlanmak için müzeler büyük bir kaynaktır. Bu hafta boyunca, çeşitli etkinlikler ve sergilerle müzelerimizi ziyaret ederek tarihimize ve sanatımıza daha yakından bakma fırsatı bulacağız. Unutmayalım ki, müzeler sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceği de aydınlatan birer fenerdir” dedi.