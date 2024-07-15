Çeşme Alaçatı Port'ta yangın çıktı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli resmi X hesabından yardım paylaşımı yaptı. Lal Denizli yaptığı paylaşımda 'Değerli Çeşme halkı, Alaçatı Port bölgesinde çıkan yangın nedeniyle acil su tankerine ihtiyaç duymaktayız. Su tankeri olan vatandaşlarımızın acil desteğini bekliyoruz. Ekiplerimizle birlikte yangın bölgesinde olduğumuzu ve yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim. Yardımlarınızla bu zorluğu birlikte aşacağımıza inanıyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. İLETİŞİM: 0 553 594 50 57' dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yaptığı paylaşım şöyle;