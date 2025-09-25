27 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek CHP Çeşme İlçe Kongresi öncesi başkan adayları Seyit Dolunay Onur ve Nadire Erol’un el ele görüntüsü dikkat çekti.

Çeşme Belediyespor için kenetlendiler

ÇEŞTUR Tekke Restoran’da gerçekleştirilen geceye, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediye başkan yardımcıları Banu Ayhan ve Emre Can Durmaz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. 2025–2026 sezonunda İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nda mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor için katılımcılar tek yürek oldu.

Denizli: “Bu tablo bize umut veriyor”

Geceye geç katılan Belediye Başkanı Lal Denizli, önce SMA hastası iki kardeşin yaşam mücadelesini anlatan bir belgeselin gösterimine katıldığını belirterek, projeye verdikleri desteğin gururunu paylaştı. Belgeselin Altın Portakal Film Festivali’nde yer alacağının da altını çizen Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çeşme Belediyespor bugüne kadar en çok dayanışma konusunda sıkıntı yaşadı. Oysa dayanışma olmadan başarı gelmez. Bir kulübü ayakta tutan yalnızca maddi kaynaklar değil; dostluk, birliktelik ve inançtır. Bu gece burada gördüğüm tablo bize umut veriyor.”

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç da kulübün yeniden ayağa kalkması için yoğun çaba içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Çeşme markasını taşıyan bir kulübün geri düşmesine razı olamazdık. Amacımız, altyapıya yatırım yaparak gençleri yetiştirmek. Büyük transferlerden çok, Çeşme’nin çocuklarına yatırım yapacağız. Bu daha başlangıç, yeni projelerimiz olacak.”

Geceye çekiliş ve açık artırmalar damga vurdu. Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül’ün bağışladığı kuruboya Atatürk portresi büyük ilgi gördü. Tabloyu kulüp yararına satın alan Başkan Denizli, “Bu el emeği eseri makam odama asacağım” dedi.

Coşkulu bir atmosferde geçen dayanışma gecesi, geç saatlere kadar sürdü.