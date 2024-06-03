Başkan Denizli, Alaçatı Çarşı ve Alaçatı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla tek tek selamlaşarak onların taleplerini ve sorunlarını dinledi. Esnafın daha iyi koşullarda hizmet vermesi için neler yapılabileceğini görüştü.

Alaçatı muhtarı ile görüşme

Denizli, Alaçatı Mahalle Muhtarı Emin Özen'i de ziyaret ederek daha yaşanabilir bir Alaçatı için çalışmalarına birlikte devam edeceklerini belirtti.

"Çalışmalarımız ivedilikle sürdürülüyor"

Başkan Denizli, Çeşmelilerin sesi olmak, ihtiyaçlarını anlamak ve kalıcı çözümler bulmak için çalışmalarını ivedilikle sürdürdüklerini ifade etti.