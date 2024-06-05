Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Koruma Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Çeşme Belediyesi'nin organize ettiği kıyı temizliği etkinliğine aktif katılım sağladı. Ilıca Halk Plajı'nda başlayan etkinlik, Turkish Marine Environment Protection Association (DenizTemiz TURMEPA) ve Local Cups Coffee Society gibi kuruluşların destekleriyle gerçekleşti. Etkinliğe çok sayıda gönüllü de katılım gösterdi. Başkan Denizli, ayrıca Eşek Adası'ndaki kıyı temizliğine de bizzat katılarak, çevre duyarlılığını bir kez daha vurguladı.

Toplumsal Katılım ve Bilinçli Tüketim

Denizli, yaptığı konuşmada doğanın sunduğu kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının hepimizin sorumluluğu olduğunu belirtti. Temiz bir çevrenin sadece bugün değil, her gün üzerimize düşen bir görev olduğunu vurgulayan Denizli, "Birlikte çalışarak, daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. Bu bağlamda, çevreye olan sorumluluğunun farkında olan herkesi, bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmeye ve geri dönüşümü teşvik etmeye davet etti.

Gelecek İçin Taahhütler

Denizli, Dünya Çevre Günü vesilesiyle doğaya olan sevgi ve sorumluluğun bir kez daha hatırlanmasının önemine değindi. Temizlik etkinliklerinin, doğaya olan sorumluluğunun bir göstergesi olduğunu ifade ederek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma taahhüdünü tekrarladı. Geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve doğayı koruma gibi adımların önemine değinen Denizli, herkesin küçük çaplı katkılarının büyük farklar yaratabileceğini belirtti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Çeşme Belediyesi'nin çevre duyarlılığına verdiği önemi takdir ederek teşekkür ettiler. Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan ve ekibine de Eşek Adası'ndaki kıyı temizliği etkinliğine verdikleri desteklerden dolayı özel bir teşekkür iletti. Denizli, temiz bir çevrenin korunmasının hepimizin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, birlikte çalışarak daha temiz bir gelecek için adımlar atılacağını belirtti.