Açılış töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, genç kadınlara cesaret, dayanışma ve eşitlik çağrısı yaptı.

Başkan Denizli, kadınların toplumsal hayatta karşılaştıkları görünmez engellere dikkat çekerek, “Bir kadın olarak hayatımıza daha çocukken sınırlamalar konuluyor. Oysa bizler kadın olduğumuz için değil, başarma isteği taşıyan bireyler olduğumuz için başarabiliriz” dedi.

Genç yaşta belediye başkanı adayı olduğunda yaşadığı önyargılara da değinen Denizli, “Benim yaşım çok tartışıldı. Oysa aynı yaşlardaki erkek siyasetçiler için bu bir konu edilmedi. Kadınların yaşı, cinsiyeti ya da yapabilirliği üzerinden yürütülen tartışmaları reddediyorum. Çünkü azmim ve deneyimlerim ortada” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gençlere yol gösterici mesajlar veren Denizli, dayanışmanın önemini şu sözlerle vurguladı: “Bu kampta belki tüm ayrıntılar aklınızda kalmayacak ama bir cümle ya da bir dostluk hayatınızı değiştirebilir. En önemli tavsiyem, dayanışmayı büyüterek yolunuza devam etmenizdir.”

Siyasi yolculuğunda karşılaştığı engellere rağmen hiç geri adım atmadığını dile getiren Denizli, “Ben bir yol yürüyorum; inişler, çıkışlar var ama ayağa kalkabilmek de benim özgürlüğüm. Siz de yürüdüğünüz yoldan asla geri adım atmayın. Hiç kimse sizi geri adım attıramasın” diyerek sözlerini noktaladı.

22–26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen TSKF Gençlik ve Liderlik Kampı, farklı şehirlerden gelen genç kadınları bir araya getirerek liderlik, özgüven ve dayanışma üzerine eğitimler, atölyeler ve söyleşiler sunuyor.