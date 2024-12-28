Başkan Lâl Denizli'den Yeni Yıl Mesajı Emeklerinizle Çeşme Daha Güzel

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, yeni yıl öncesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek çalışanlara teşekkür etti. Başkan Denizli, ilçedeki yeşil alanları güzelleştiren personelin özverili çalışmalarının Çeşme’nin çehresini değiştirdiğini vurguladı ve herkese sağlıklı, huzurlu bir 2025 yılı diledi.

Başkan Denizli'den yeni yıl dilekleri

Yeni yıl öncesi Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle düzenlenen kahvaltı programında buluşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, müdürlüğün ilçedeki yeşil alan düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve çevre temizliği konusundaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kahvaltıya, belediye başkan yardımcıları ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli de katıldı.

"Emekleriniz çok kıymetli"

Belediye Başkanı Denizli, konuşmasında personelin çalışmalarının Çeşme halkı tarafından takdirle karşılandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Burada yaptığınız bütün çalışmalar, sokakta bize tebessüm ve teşekkür olarak geri dönüyor. Diktiğiniz ağaçlar, çiçekler, temizliğini yaptığınız alanlar Çeşme’mizin daha güzel ve yeşil bir kent olmasını sağlıyor. Emekleriniz çok kıymetli. 2025 yılının size ve ailenize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seneler!”