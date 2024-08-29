Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Mandalinci, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu anlamlı günde, yeni Türk devletinin temellerinin güçlendirildiğini vurguladı.

“Büyük Taarruz, Türk tarihinin dönüm noktasıdır”

Başkan Mandalinci, mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ile ilgili sözlerine atıfta bulunarak, “Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır” ifadesini kullandı. 26 Ağustos 1922’den 30 Ağustos 1922’ye kadar süren Büyük Taarruz’un, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Mandalinci, 30 Ağustos’un sadece tarihi anları hatırlamakla kalmayıp, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren bir olgu olduğunu ifade etti. Bu özel günün, kültürel kimliği koruma ve ortak bilinci şekillendirme konusunda önemli bir rol oynadığını kaydetti.

"30 Ağustos, Anadolu'nun şanlı zaferidir"

Toplumsal büyüme ve gelişim için bu tarihi sürecin ve aktörlerinin farkındalığının artırılması gerektiğine dikkat çeken Mandalinci, “Geçmişini iyi anlayan toplumlar, geleceklerini doğru inşa edeceklerdir” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı, Türk ordusunun ve milletinin var olma mücadelesinin simgesi olan bu özel günde, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkılacağını belirterek, “Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin özgürlük ve bağımsızlığının nişanesi, geleceğimizin emaneti gençlerimizin yolunu aydınlatan bir meşale ve Anadolu’nun şanlı zaferidir” ifadelerini kullandı.

Saygı ve minnetle anıyoruz

Başkan Mandalinci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferin mimarlarına ve cumhuriyetin kurulmasında emeği geçen tüm bireylere saygı ve minnetini sundu. Ayrıca, tarihten bugüne kadar vatanı, bayrağı ve devleti uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilere de şükranlarını iletti.