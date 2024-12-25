Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Turgutreis Sahil Güvenlik Liman Projesi’ne karşı yükselen tepkiler üzerine Ankara’da önemli temaslarda bulundu. 23 Aralık Pazartesi günü başkentte gerçekleştirilen görüşmelerde, projenin Bodrum’a zarar vereceği ve konumunun uygun olmadığı vurgulandı. Başkan Mandalinci, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Bodrum halkının tepkisi Ankara'ya taşındı

Başkan Mandalinci’nin Ankara’daki ilk durağı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’deki makamıydı. Burada, Bodrum halkı ve sivil toplum kuruluşlarının projeye yönelik endişeleri ve tepkileri detaylı bir şekilde dile getirildi. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici’nin de katıldığı toplantıda, projenin çevresel ve turistik açıdan olumsuz etkileri ele alındı.

Alternatif çözüm için Bakan Uraloğlu ile görüşüldü

Mandalinci, Ankara’daki temaslarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmeyle sürdürdü. Görüşmede, Sahil Güvenlik Liman Projesi’nin mevcut yer seçiminin doğru olmadığı konusunda vatandaşlar, turizmciler ve sivil toplum örgütleriyle fikir birliği sağlandığı aktarıldı. Mandalinci, Bakan Uraloğlu’na projeyi durdurma ve daha uygun bir yerin seçilmesi yönündeki talepleri iletti.

“Halkımızın taleplerini duyurduk”

Başkan Mandalinci, projeye tamamen karşı olmadıklarını ancak mevcut yer seçiminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Halkımızın ve turizmcilerimizin taleplerini en üst düzeyde duyurduk. Bu projeyi daha uygun bir alanda gerçekleştirmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diyen Mandalinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da konuyla ilgili bilgilendirme yaptıklarını belirtti. Mandalinci, Bodrum’un geleceği için doğru adımlar atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.