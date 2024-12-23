Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’un sorunlarının çözümü için Ankara’da temaslarını sürdürüyor. Seçim kampanyasında, Bodrum için her kapıyı çalacağını ve tüm kurumlarla iş birliği yapacağı sözünü veren Başkan Mandalinci, göreve geldikten sonra bu sözünü yerine getirerek çalışmalarını hızlandırdı.

Başkan Mandalinci, Bodrum Belediyesi’nin ekonomik altyapısını güçlendirmek ve borç yükünü hafifletmek için bakanlıklarla görüşmeler yapıyor. Ayrıca ilçenin kültürel varlıklarının turizme kazandırılması ve doğal yapısının korunması konularında da üst düzey temaslar kuruyor. Başkan Mandalinci, Turgutreis Sahil Güvenlik Limanı Projesi gibi, bölgenin turizm ve doğasını olumsuz etkileyebilecek projelerle ilgili de girişimlerde bulundu.

Başkan Mandalinci, Ankara’daki temaslarına dair şu açıklamayı yaptı: “Vatandaşlarımızın teveccühüyle Bodrum Belediye Başkanlığı’na seçildim. Kentimizin temel sorunlarını çözmek ve halkımızın ihtiyaçlarını bir an önce karşılamak için bakanlıklarla ve devletin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yapıyoruz. 56 mahallemize hizmet vermek için her alanda elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bazen bizleri aşan konular olabiliyor, bu yüzden asıl muhataplarımız olan bakanlıklarla görüşme yapmamız gerekiyor.”

Bodrum’un geleceği için her türlü desteği almayı amaçladığını belirten Başkan Mandalinci, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bodrum’un geleceği için her kapıyı çalacağım, kentsel mirası koruyacak, ihtiyaçları giderecek ve hayati öneme sahip kaynakları yaratacak ne gerekiyorsa yapacağım. Siyasi görüş ayrımı gözetmeden herkesle iş birliği yaparak kentimizi daha iyiye taşımak için çalışacağım. Bodrum hepimizin, bu kent için sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız ve ona sahip çıkmalıyız.”