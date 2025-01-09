Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurguladı ve gazetecilere olan teşekkürlerini iletti.

Başkan Mandalinci: “Gazeteciler, halkımızın gözü ve vicdanıdır”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın çalışanlarına yönelik yayımladığı mesajında, gazetecilerin halkın gözü, kulağı ve vicdanı olduğunu belirtti. Mandalinci, "Araştırdıkları gerçeklerle tanığı olduğumuz zamanı onurlandıran ve tuttukları ışıkla karanlık noktaları görmemizi sağlayan gazeteciler, halkımızın en büyük destekçisidir" dedi.

Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsuru

Başkan Mandalinci, basının doğru ve objektif bilgiye ulaşma hakkına hizmet ettiğini, bunun da demokratik bir toplum için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, gazetecilerin karşılaştığı zorluklar ve engeller hakkında da konuşarak, mesleklerinin gerektirdiği güvence ve hakların bir an önce sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Basın öalışanlarının yanında olmaya devam edeceğiz

Mandalinci, basın emekçilerinin haklarının korunması ve mesleklerinin yüceltilmesi adına yerel yönetimlerin katkı sağlaması gerektiğini belirtti. "Bodrum’un sesi ve vicdanı olan değerli dostlarım, ilçemizin sorunlarını gündeme getiren ve halkımızın sesini duyuran en büyük destekçimizsiniz" diyen Mandalinci, yerel basınla güçlü bir iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Gerçekler basınla görülür

Başkan Mandalinci son olarak, basın çalışanlarının topluma sağladığı katkılara dikkat çekerek, "Basın emekçileri olmazsa gerçekleri görmek, duymak ve bilmek hakkına hiçbirimiz ulaşamayız" dedi ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.