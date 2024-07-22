Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara’da gerçekleştirdiği bir dizi görüşme kapsamında, yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Bu ziyaret, iki başkan arasında işbirliği ve projeler üzerine fikir alışverişine vesile oldu.

Tebrik ziyareti

Ziyaret sırasında, Başkan Yavaş’ın misafirperverliğinden memnuniyetini ifade eden Başkan Akın, Yavaş’ı başarısından dolayı tebrik etti. “Türkiye’nin başkenti Ankara’yı, hak ettiği konuma getireceğinizden eminim” diyen Akın, Yavaş’a başarılar diledi.

Başkan Yavaş ise, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum,” şeklinde konuştu. Ayrıca, kısa zamanda Balıkesir’i ziyaret etmeyi arzuladığını belirtti.