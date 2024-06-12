Salihli Belediyesi ile hayırsever iş insanı Selaattin Turan arasında, Yörük Mahallesi’ne sağlık hizmeti sunacak olan "Sağlık Ocağı" yapımı için protokol imzalandı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Selaattin Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, mahalle sakinlerine sağlık hizmetlerinin daha kolay ulaşacağı müjdesi verildi.

Başkan Zeki Kayda, tören sırasında yaptığı konuşmada, "Sağlık konusunda duyarlı bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Yörük Mahallesi Şehit Doğan Sakarya Parkı’nın bir kısmına yapılacak olan yeni sağlık ocağının inşaatına kısa süre içerisinde başlayacağız. Sağlık Ocağı'nın yapımındaki tüm masrafları üstlenen Selaattin Turan’a tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, bu sağlık ocağının halkımıza şifa olmasını temenni ediyorum" dedi.

Toplum sağlığı için büyük adım

Yeni sağlık ocağı, Yörük Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlayacak. Başkan Kayda, sağlık ocağının inşasıyla ilgili teknik detayların ve gerekli izinlerin tamamlandığını, en kısa sürede inşaat çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Hayırsever Selaattin Turan ise, "Sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Yörük Mahallesi’ne kazandırılacak olan bu sağlık ocağının, bölge halkının sağlığına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.