Buharkent Belediyesi tarafından inşaatına başlanan modern pazar yerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkan Mehmet Erol, inşaat alanına giderek yetkililerden sürecin detayları hakkında bilgi aldı. Başkan Erol, projeyi sadece bir yapı olarak değil, Buharkent’in geleceği için önemli bir yatırım olarak gördüğünü vurguladı. "Söz verdiğimiz ve üzerinde titizlikle durduğumuz pazar yeri inşaat çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu önemli projenin ilçemize ve hemşehrilerimize kazandıracağı değerlerden dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi.

Esnaflara modern ve hijyenik çalışma alanı

Yeni pazar yerinin, esnaflara modern ve hijyenik bir çalışma ortamı sunacağını ifade eden Başkan Erol, "Esnaflarımız burada daha verimli ve rahat bir şekilde çalışacak. Bu da hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın memnuniyetini artıracaktır" şeklinde konuştu.

Projenin tamamlanma süreci

Başkan Erol, projenin titizlikle sürdürüldüğünü ve en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu proje tamamlandığında Buharkent, modern ve gelişmiş bir ilçe olma yolunda önemli bir adım atmış olacak" ifadelerini kullandı.