Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve ekibi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir'deki mozolesini ziyaret etti. Ertaş, "Cumhuriyeti bize emanet eden Atamıza şükranlarımızı sunduk." dedi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, belediye meclis üyeleri, CHP ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile birlikte Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Ulu Önder Atatürk’ün manevi huzurundaydı. Başkan Ertaş, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, gurur ve coşkuyla geleceğe olan inancımızla Atamıza minnetimizi sunduk. Sen rahat uyu Atam. Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni ne pahasına olursa olsun koruyacak ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Anıtkabir ziyareti

Başkan Ertaş ve ekibi, Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulundu. Cumhuriyeti emanet eden Atatürk'e şükranlarını sunan Ertaş, geleceğe dair umutlu mesajlar verdi.