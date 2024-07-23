Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 24 Temmuz Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü'nde bölgedeki basın mensuplarıyla önemli bir toplantıda bir araya geldi. Etkinlik, belediyeye ait Güre Mahallesi'ndeki Afrodit Termal Otel'de gerçekleşti.

Yapılan her haber demokrasiye güç katıyor

Başkan Ertaş, gazetecilerin doğru ve tarafsız bilgi sağlama konusundaki özverilerini takdir etti. "Basının demokratik toplumların temel taşlarından biri olduğunun altını çizerek, basın özgürlüğü ve gazetecilik etiğinin toplumsal gelişim için hayati önem taşıdığını vurguladı. Edremit Belediyesi olarak, her zaman basın özgürlüğünü savunuyor ve sizlerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Gazetecilerin yaptığı her haber, demokrasimizin güçlenmesine katkı sunmaktadır. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Toplantıda, Başkan Ertaş’ın göreve gelmesinden bu yana yapılan faaliyetlerle ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ertaş, Edremit Belediyesi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Etkinlik, kahvaltı ile sona erdi. Toplantıya yerel basın kuruluşları, haber ajansı temsilcileri, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye meclis üyeleri ve belediye daire müdürleri katıldı.