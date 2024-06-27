Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç Belediyeleri tarafından düzenlenecek olan 'Balıkesir Aromaterapi Festivali', 4-7 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, tüm vatandaşları bu özel festivale davet etti.

Basın toplantısı BAÇEM’de gerçekleşti

Burhaniye’de bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen basın toplantısında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, festivalin tanıtımını yaptı.

Türkiye’nin ilk ve tek Aromaterapi festivali

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, festivalin bitkilerin özlerinden elde edilen yağların kullanımıyla beden ve ruh sağlığını dengelemeye yardımcı olan aromaterapiyle ilgili Türkiye’de yapılan ilk ve tek festival olduğunu vurguladı. Akın, “Bu festival sayesinde aromaterapinin doğaya ve insana olan faydalarını geniş kitlelere ulaştıracağımıza inanıyorum. Balıkesir, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle aromaterapi için ideal bir coğrafyaya sahiptir” dedi.

Birlik ve beraberliğin önemi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, organizasyonun birlik içinde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Ertaş, “Böyle güzel bir organizasyonun içinde olduğumuz için mutluyuz. 4-7 Temmuz’da yapılacak ve dünya çapında ilgi uyandıracak bu festivalin, Körfez’deki belediyelerimizle birlikte organize edilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bölgemizin, Balıkesir’in ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda tüm organizasyonlarda beraber hareket etmenin en doğru yol olduğunu düşünüyorum” dedi.