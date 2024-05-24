İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Başdaş, Konak eski Belediye Başkanı Abdül Batur, mevcut Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve bu karara evet oyu veren tüm belediye meclis üyeleri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açtı.

Geçtiğimiz Konak Belediye Meclisi toplantısında konunun gündeme geldiğini ve ilçe teşkilatı olarak itirazlarını dile getirdiklerini hatırlatan Mehmet Sait Başdaş, “Biz Konak halkına karşı duyduğumuz sorumluluk gereği bu konuda dava açacağımızı belirtmiştik. Konak Belediye Başkanı sayın Mutlu’nun bu taşınmazlara sahip çıkmaması durumunda hukuki sürece gideceğimizi de ifade etmiştik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yok pahasına giden Konak’ın bu değerlerine sahip çıkmak bizim görevimizdir” dedi.

Başdaş, dava dilekçesinde Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokolün ihlal edildiğine dikkat çekti. “Konak Belediyesi’ne ait hizmet binasının yapım bedeli olarak planlanan 200 milyon TL karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Yenişehir Pazaryeri, Göztepe otoparkı ve Alanyalı Han devredildi. Ancak bugüne kadar değil 200 milyon, sadece 1 milyon TL ödendiğini Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu kendisi söyledi. 2022 yılında yapılan protokolün üzerinden geçen zamana bakacak olursak, zaten o paranın değeri epeyce düştü. Konak Belediyesi hem taşınmazlarından oldu hem taahhüt edilen parayı alamadı. Bu tamamıyla görevi kötüye kullanmadır” açıklamasını yaptı.

Konak halkı mağdur

Başdaş, Konak halkının bu süreçte mağdur olduğunu vurgulayarak, “Konak Belediyesi’ne ait her birim bugün farklı mahallelerde, apartman köşelerinde, düğün salonu bahçelerinde hizmet veriyor. Meclis toplantıları da nikah kıyılan, tiyatro gösterisi yapılan salonlarda yapılıyor. Meclis üyelerinin grup toplantıları ise damat ve gelin odalarında yapılıyor. Gündüz nüfusu 2 milyon olan bir ilçeye yakışıyor mu? Ama CHP’li yerel yönetim Konak’ı bu hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'e büyük çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne seslenen Başdaş, “Konak’ın mallarını Konak’a geri verin. Bu yanlıştan dönün. Biz hukukun gereğini yerine getireceğine inanıyoruz. Ama siz Konak halkının yüzüne bakmak istiyorsanız, üzerinize düşeni yapın” dedi. Başdaş, dilekçede konuyu ayrıntılı olarak aktardıklarını ve Konak’a ait taşınmazların geri alınması için gerekli mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.