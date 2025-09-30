Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, mahalle muhtarları ile Belediye Meclis Salonu'nda bir araya gelerek, mahallelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Toplantıda Başkan Türkmen, muhtarların her bir sorusuna tek tek yanıtladı ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muhtarlar toplantıda altyapı, park ve sosyal alan talepleri gibi birçok konuda Başkan Türkmen'e sorular yöneltti. Başkan Türkmen ise belediyenin mevcut projelerini ve yakın zamanda hayata geçirilecek çalışmaları paylaştı. Toplantıya Başkan Türkmen'in yanı sıra başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de katıldı.

Başkan Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada, "Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları ve öncelikleri var. Sizlerin aktardığı her talep bizim için çok değerli. Bu buluşmalar sayesinde mahallelerimizin sorunlarını yakından takip ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımızla aramızda güçlü bir iş birliği kurmayı öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Mahallelerimizdeki sorunları hızlı ve etkili şekilde çözmek için çalışmalarımıza hız verdik. Önümüzdeki dönemde de, muhtarlarımızın taleplerini adım adım yerine getirmeye devam ederek, yatırımlarımızı tüm mahallelerimize yayacağız." ifadelerine yer verdi.