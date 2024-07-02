Kemalpaşa Belediyesi’nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, zabıt tutanaklarının okunmasının ardından başkanlık ve meclisten gelen önergeler görüşüldü, yeni kararlar oylandı. Başkan Türkmen, önemli konulara değinerek tasarruf tedbirleri ve yeni projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Tüm çalışmalarımızı tasarruf sağlayarak yapıyoruz"

Tasarruf tedbirlerine ilişkin gelen soruları yanıtlayan Başkan Türkmen, belediyenin mali gücünü en verimli şekilde kullanmayı amaçladıklarını belirtti. Türkmen, "Göreve başladığımız ilk andan itibaren Kemalpaşa Belediyesi’nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı tasarruf sağlayarak yapıyoruz. Örnek olarak, kendi aracımı kullanarak ve kişisel harcamalarımı cebimden karşılayarak tasarrufa kendimden başladım" dedi.

"Dershane ve kreşleri yeniden yapılandıracağız"

Belediye bünyesindeki eğitim hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Türkmen, dershane ve kreşlerin kapatılmayacağını, aksine yeniden yapılandırılarak daha kaliteli ve sürdürülebilir hale getirileceğini ifade etti.

"Zararına iş yapamam"

KEM-BEL Şirketi’nin faaliyetleri üzerine konuşan Türkmen, işletmelerin zarar etmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Türkmen, "120 bin Kemalpaşalı hemşehrimizin parasını adil şekilde kullanmalıyız. Zarar eden işletmelerde gerekli düzenlemeleri yaparak sürdürülebilir hizmet sağlayacağız" dedi.

Mezarlıklar ve önerge

Toplantıda mezarlıklarla ilgili bilgi veren Başkan Türkmen, Akalan ve Ansızca Mahallelerinde toplam 22 dönüm alanın mezarlık olarak kullanıma hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nun önergesiyle gündeme gelen, Çiniliköy Mahallesi’nde bulunan Binali Yıldırım Millet Bahçesi’nin isminin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurtuluşunun 50. yılı dolayısıyla dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in ismiyle değiştirilmesi talep edildi.