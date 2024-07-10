Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemalpaşa İlçe Örgütü ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ederek, CHP grup toplantısına katıldı. Bu ziyaret esnasında Türkmen, Kemalpaşa'da yerel seçimlerde elde edilen başarının ardından ilçede gerçekleştirilen çalışmaları parti yöneticilerine aktardı.

Özgür Özel ile verimli görüşme

Ankara programının en önemli noktalarından biri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirilen görüşmeydi. Başkan Türkmen, Özgür Özel'e Kemalpaşa’da önümüzdeki 5 yıl içinde planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Görüşmenin ardından Türkmen, “Ankara’da partimizin önde gelen isimleriyle buluşarak, ilçemizin gelişimi için en büyük destekçilerimizden biri olan Genel Başkanımıza tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başarı hikayesini büyütme kararlılığı

Türkmen, açıklamalarında Kemalpaşa'nın geleceğine yönelik umut dolu mesajlar vererek, “Yeniliğin ve değişimin rüzgarıyla Kemalpaşa başta olmak üzere Türkiye'de yazılan başarı hikayesini daha da büyütmeye kararlıyız” ifadesini kullandı.

Mehmet Türkmen kimdir?

Mehmet Türkmen 12 Nisan 1962 tarihinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde doğdu. Öğrenim hayatını burada tamamladı.

1990-1999 yılları arasında ticaret ile uğraşan Mehmet Türkmen 1999 ile 2009 yılları arasında Ulucak Belediye Başkanlığı yaptı. 2014-2023 yılları arasında Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Kemalpaşa Belediye Başkanı seçilen Türkmen, halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Türkmen, Üniversite mezunudur.