Kemalpaşa Belediyesi Meclis Toplantısı’nda komisyonlardan gelen 8 rapor ve birimlerden gelen 3 önerge görüşüldü. Başkan Mehmet Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada önemli konulara değindi.

“Çiftçimizi yalnız bırakmayacağız”

Başkan Mehmet Türkmen, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde ilçede etkili olan zirai don olayından etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini ilettiği konuşmasında, çiftçileri destekleyeceklerini belirtti. Türkmen konuşmasında,

“Zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediye olarak bu zor süreçte çiftçilerimizin yanında olacağız. Arkadaşlarımızla bu konuda bir toplantı yaptık ve kararlaştırdık. Elimizden gelen tüm imkanlarla tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gübre desteği, zirai ilaç desteği ve akaryakıt desteği sağlayacağız. Ayrıca çocuğu eğitim gören çiftçi ailelere yönelik olarak eğitim bursu desteği ve malzeme desteği de sağlanacak. Çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Detayları önümüzdeki günlerde duyuracağız” ifadelerine yer verdi.

“Ekrem Başkan'ın selamını getirdim”

Başkan Türkmen, Silivri ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunarak,

“Geçtiğimiz hafta Silivri’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettim. Kendisi Kemalpaşa halkına selamlarını iletti. Size Ekrem Başkanımızın selamını getirdim. Ayrıca Silivri’de tutuklu bulunan diğer belediye başkanlarımızı ve değerli bürokrat Buğra Gökçe’yi de ziyaret ettim. Hukukun üstünlüğünü, adaletin evrenselliğini savunmaya devam edeceğiz. Unutmayalım, adalet bir gün herkese lazım olacaktır” dedi.

“Hobi bahçeleri konusunda kararlıyız”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, meclis toplantısında hobi bahçeleriyle ilgili alınan yıkım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Türkmen,

“İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yapılan tespitler ve diğer kurumların dahliyle tarafımıza iletilen yaklaşık 34 farklı parselde, kooperatif adı altında yapılan kaçak yapıların yıkım işlemleri başlamıştır. Süreci kararlılıkla sürdüreceğiz. Sürecin Vişneli bölgesinden başlamış olması, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün tespitleri çerçevesindedir. İlgili bölge, hobi bahçesi adı altında kaçak yapılaşma faaliyeti yürüten kişilerin 2 yıldır hedefi olmuş ve yoğun şekilde tarım alanlarının tahrip edildiği bir bölgedir” dedi.

“Halkın malını en doğru şekilde kullanacağız”

Meclis toplantısında belediyeye ait taşınmazlarla ilgili süregelen sorunlara dikkat çeken Başkan Mehmet Türkmen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulucak’ta yer alan huzurevi örneği gibi belediyemize ait bazı taşınmazlar, geçmişte çeşitli kuruluş ve kişilerce kullanılmak üzere tahsis edilmiş. Ancak yasal süreleri sona ermesine rağmen bu alanların tahliyesi gerçekleşmemiş ve çeşitli bahanelerle süreç uzatılmış. Biz bu mülkleri tekrar halkın hizmetine sunmak istiyoruz. Yasal süreçleri takip ederek halkın malını yine halkın yararına en doğru şekilde kullanacağız. Bu konuda kararlı ve hassas bir çalışma yürütüyoruz” dedi.