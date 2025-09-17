Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Süper Amatör Lig’de mücadele eden Adaspor’un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanı ziyaret etti. Futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Başkan Ergin, hem takıma moral verdi hem de yeni sezon öncesinde başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında sporun toplum üzerindeki birleştirici gücüne değinen Mesut Ergin, gençlerin spora yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Ergin, “Adaspor’un sahadaki mücadelesi bizler için gurur kaynağı. Gençlerimizin spora olan ilgisi ve azmi, geleceğimiz adına bizlere umut veriyor. Belediye olarak spora ve gençlerimize desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. Onların başarıları, Ayvalık’ın başarısıdır” dedi.

Adaspor’un Süper Amatör Lig’de kenti en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Başkan Ergin, yeni sezonun sakatlıksız ve fair play çerçevesinde geçmesini diledi:

“Adaspor’umuza yeni sezonda başarılar diliyorum. Takımımızın centilmence, mücadele dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Ayvalık halkı olarak her zaman onların yanında olacağız” diye konuştu.

Teknik heyet ve futbolcular ise ziyaretinden dolayı Mesut Ergin’e teşekkür ederek, verdikleri desteğin kendileri için büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Ayvalık Belediyesi’nin, kentin spor altyapısını güçlendirmek ve gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi