Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde Başkan Ergin, köy sakinleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı.

Köylerde Sorunlar Masaya Yatırıldı

Başkan Ergin, köylerin ileri gelenleri tarafından konuk edildiği ziyaretlerde, bugüne kadar çözülen ve çözülmesi gereken sorunları masaya yatırdı. Köyde çözülmesi gereken acil sorunlar, birim amirleri tarafından iş planına alındı. Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ergin, onların sorunlarını tek tek dinledi.

Sorunlara Yerinde Çözüm

Başkan Ergin, acil çözüme kavuşturulması gereken köy sokaklarını muhtar, vatandaş ve teknik ekibiyle birlikte gezerek yerinde tespitlerde bulundu.

Ergin, “Ziyaretlerimizde teknik ekibimizin belirlediği sorunları iş programımıza alıyoruz. Çözüme kavuşturulması için olanaklarımızı seferber ediyoruz. Sorunların tekrarlanmaması için köklü çözümler getiriyoruz. Köy ziyaretlerimizi düzenli bir program halinde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Mahalle muhtarımızın taleplerini dikkate alıyoruz ve yerinde incelemelerde bulunuyoruz.

Köylerimizdeki vatandaşlarımızla, büyük değerli bir aileyiz. Onların huzuru ve mutluluğu için gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz. Ayvalık’ın kendisi güzel, köyleri güzel, insanı ise bir başka güzel. Chp İlçe Yönetimi, Meclis Üyelerimiz ve birim amirlerimiz ile birlikte Kırcalar Köyü Muhtarı Ali Tülüoğlu ve köy sakinlerimizi ziyaret ettik. Yaptıklarımızı yapacaklarımızı konuştuk, taleplerini dinledik. Misafirperverlikleri ve güzel sohbetleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.