Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette güncel konular ele alındı.

İYİ Parti heyetinden Başkan Erkek'e ziyaret

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmail Müştak Bilici ve İYİ Partili Meclis Üyelerini makamında kabul etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Başkan Erkek, misafirlerine teşekkür ederek, çeşitli güncel konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Güncel konular üzerine sohbet

Ziyaret sırasında, Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve İYİ Parti heyeti, Çanakkale'nin güncel meseleleri ve ülke gündemi üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmede, yerel yönetim çalışmaları, bölge halkının ihtiyaçları ve karşılaşılan zorluklar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Başkan Erkek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İYİ Parti heyetinin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu tür ziyaretlerin, siyasi partiler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.