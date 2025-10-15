Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, öğrencilerle birlikte “Ortak Gelecek Tasarımı” projesini başlattı. Proje, Güzelbahçe’nin kentsel gelişimine katılımcı ve yenilikçi öneriler sunmayı hedefliyor.



Proje Kapsamı ve Uygulama

25 kişilik 2. sınıf öğrencisi grubu, Güzelbahçe’nin imar planları ve kentsel gelişimi için öneriler geliştirecek. Öğrenciler, Ar-Ge Birimi ile birlikte saha çalışmaları yapacak, mahallelerde yerel halkla etkileşim kuracak ve elde edilen veriler doğrultusunda mekânsal analizler ve planlama senaryoları hazırlayacak.

Projede öğrencilerin ilk ziyareti Gençlik Merkezi’ne olurken, ardından Onur Günay Eğitim Kampüsü’nde sosyal çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu proje, ilçemizin planlı gelişimi için önemli bir adım olmasının yanı sıra öğrencilerimize sahada gerçek bir planlama deneyimi kazandıracak. Akıl ve bilimle hareket etmek, geleceğin şehirleriyle yarışır duruma gelmemizi sağlar.”

Başkan Günay, projelerin hem akademik dünyaya hem de yerel yönetimlere yeni bir iş birliği kültürü kazandıracağını vurguladı.

Akademik Perspektif

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp, akademi ve yerel yönetim iş birliğinin kentlerin sürdürülebilir geleceği için önemine dikkat çekti:

“Öğrencilerimiz, Güzelbahçe’nin dinamiklerini yerinde gözlemleyerek, çözüm odaklı ve katılımcı planlama yaklaşımları geliştirecek.”

Saha Çalışmaları ve Sonuçlar

Proje boyunca öğrenciler, elde ettikleri verilerle tasarım önerileri ve planlama senaryoları oluşturacak. Proje sonunda çalışmalar, sergi ve sunum etkinliğiyle kamuoyuna aktarılacak. Odak temalar arasında kent kimliği, sürdürülebilirlik, kamusal alan kullanımı ve yaşam kalitesinin artırılması yer alıyor.