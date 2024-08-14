Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilçenin gecekondulaşmanın yoğun olduğu Atatürk Mahallesi'nde kapsamlı bir imar revizyonuna gidileceğini açıkladı. Başkan Günay, "Yıllardır çözülemeyen imar sorununa neşter vuracağız. Vatandaş mağdur, yıllardır sıkıntıda. Çözmek de bizim boynumuzun borcudur" dedi.

Atatürk Mahallesi'nde yeni dönem başlıyor

31 Mart seçimlerinin ardından birçok projeyi hayata geçiren Başkan Günay, Atatürk Mahallesi'ndeki imar sorununu çözme yolunda önemli adımlar atıyor. Başkan Günay, bürokratlarıyla birlikte mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, yapılacak çalışmaların sürecini ve çözüm önerilerini paylaştı.

Revizyon çalışmaları detaylı olacak

Başkan Günay, "Atatürk Mahallesi'nde yolları genişletmemiz, yeşil alanları artırmamız ve imar adalarını buna göre düzenlememiz gerekiyor. Kat yüksekliği ve emsal oranlarını dikkatli bir şekilde belirleyerek hak kaybını önleyeceğiz. Elimdeki plan, önceki planların eksikliklerini gösteriyor; mevcut plan doğru bir şekilde uygulanmamış" dedi.

"Süreç sancılı ama yapmak zorundayız"

Günay, büyükşehir ile gerekli görüşmeleri yapacaklarını belirterek, "Emsal artışını İzmir Büyükşehir Belediyemizle çözeceğiz. Gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne başvuracağız. Bu süreç sancılı olabilir ama halkımız için bu çalışmaları yapmak zorundayız" dedi.

"Halk için çalışıyoruz, rant için değil"

Başkan Günay, önceki projelerde olduğu gibi, bu imar revizyonunu da halkın refahı için gerçekleştireceklerini vurguladı. "Yıllardır konuşulan ama çözüme kavuşmayan bu mesele, halkımız için hayata geçirilecek. Atatürk Mahallesi'nde yüzde 90'ını kapsayan bir plan hazırlıyoruz. Bu süreç zorlu olabilir, ancak birlikte çalışarak başarılı olacağız" şeklinde konuştu.