Gençlere, kadınlara yapılan her çalışmanın yanındayız" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından "Hayat, Biz Hazırız" sloganıyla bu yıl 10.'su düzenlenen Gençlik ve Liderlik Kampı'nın açılışında geleceğin kadın liderleriyle buluştu. Türkiye'nin dört bir yanından Çeşme'ye gelen üniversite öğrencisi genç bursiyere, kariyer ve kişisel gelişim konularında verilen eğitimlerin yanı sıra tatil imkanı da sunan kampta konuşma yapan Başkan Mutlu, Konak Belediyesi'nin kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha görünür olmaları için hayata geçirdiği çalışmaları paylaştı.

"Kadın değişirse toplum değişir"

Başkan Mutlu, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesinde öncü rol oynayan federasyonun projelerinden duyduğu heyecanı dile getirerek, "Gerçekten çok kıymetli bir iş. Çünkü bu ülkede, kadınlar için yapılan her çalışma ülkenin geleceği açısından çok önemli. Ülkemizin çağdaş, demokrat, laik bir cumhuriyet olarak ayakta kalmasını sağlayacak olan gençler ve özellikle de genç kadınlar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, partimizde, büyük bir değişimle ilk kez yerel yönetimlerde çok sayıda kadın ve çok sayıda genç belediye başkanımız oldu. Kadın değişirse toplum değişir. Kadının yaşamın her alanında görünür olması, yönetici ve lider olması çok önemli. Biz bu dönem, böyle bir anlayışın sonucunda görev aldık ve bununla gurur duyuyorum" dedi.

Konak Belediyesi çatısı altında kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik hayata geçirilen projeleri katılımcılarla paylaşan Başkan Mutlu, "Konak, dezavantajlı mahallesi çok olan bir ilçe. Bu dezavantajdan en çok etkilenen yine kadınlar, çocuklar ve gençler. Biz de sosyal çalışmalarımızı ağırlıklı olarak bu alanlara yönelttik. Arka arkaya açtığımız kütüphaneler, annelere kolaylık sağlayan ücretsiz oyun evlerimiz, meslek edindirme kursları, çok yakında hayata geçireceğimiz gençlik merkezlerimizle Konak'taki kadınlara dokunmaya çalışıyoruz. Özellikle meslek edindirmede bugüne kadar tabu olarak görülen, erkek mesleği olarak bilinen CNC operatörlüğü gibi meslek kursları da açtık. O kursu bitiren genç kadınlarımız fabrikalarda CNC operatörü olarak çalışmaya başladı. Kadınların yapamayacağı hiçbir işin olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Gençlere, kadınlara yapılan her çalışmanın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Federasyonun hayata dokunan çalışmaları hakkında bilgi veren Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Betül Elmasoğlu ise şunları söyledi: "2013'te dönem başkanımız Mine Kavala tarafından başlatılan, her sene federasyon başkanlarımız tarafından devam ettirilen Gençlik ve Liderlik Kampı projesi için tüm geçmiş dönem başkan ve yönetim kurullarımıza teşekkür ediyorum. Projemizin amacı, genç kızlarımıza, akademik hayattan profesyonel hayata geçişte destek olmak, motivasyonu ve özgüveni yüksek, zihnen ve bedenen uyumlu, donanımlı bireyle olarak hayata hazırlamak, geleceğin lider kadınlarını yetiştirmek."

Bu önemli ve anlamlı günde gençleri yalnız bırakmadığı için Başkan Mutlu'ya teşekkür eden Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Geçmiş Dönem Başkanı Mine Kavala, "Başkanlar sayesinde bu proje sürdürülebilir oldu. Bunun için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Çok büyük bir emek var. Buradan güzel anılarla dönmeniz bizim için çok değerli. Hepinizin yolu açık olsun, başarılarla dolu olsun" diye konuştu.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Burs Komisyonu Başkanı Nesrin Turşucular da şu ifadeleri kullandı: "Gençlerin hayat yolunda ufuklarını açmak, birikim ve tecrübelerimizi paylaşmak için buradayız. Gençlerimizle beraber olmak bize enerji veriyor. Onların güncel fikirleriyle de tazeleniyoruz. Bu kampın sadece öğrenmek değil, kendinizi keşfetmek ve geleceğe dair yeni umutlar beslemek için bir fırsat olmasını diliyorum."