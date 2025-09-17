Basmane Semt Merkezi bahçesinde düzenlenen programda, genç iklim elçileri Başkan Mutlu’ya sorularını yöneltti ve yerelde geliştirilecek çevresel politikalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

Etkinlikte gençlerle sohbet eden Başkan Mutlu, iklim krizinin her geçen gün daha görünür hale geldiğini belirterek, “Katılım ve ortak akıl olmadan iklim krizine karşı etkili çözümler geliştiremeyiz. Gençlerin önerileri ve katkıları bizim için çok değerli” dedi.

Yerelde sürdürülebilir uygulamalar

Başkan Mutlu, Konak Belediyesi olarak atık yönetimi, su tasarrufu ve yeşil alanların korunması gibi konularda somut adımlar attıklarını aktardı. “Pilot mahallelerimizde atık ayrıştırma çalışmalarını başlattık, parklarımızda akıllı sulama sistemleri kullanıyoruz ve gereksiz su kullanımını önlüyoruz. Yeşil alanlarımızı imara açtırmamak için de kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin önerilerini de dikkate alan Başkan Mutlu, gece şehircilik uygulamaları, kompost üretimi, ekolojik mimari ve diğer sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi konusunda gençleri aktif rol almaya davet etti. Programın sonunda gençlerden de belediye çalışmalarını denetleme sözü aldı.

Seçim vaadi yerine getirildi

Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, Başkan Mutlu’nun seçim öncesi verdiği “Genç İklim Dostu Belediye Başkanı olacağım” sözünü yerine getirdiğini belirterek, sözleşmenin gençlerin katılımıyla iklim eylemlerini güçlendireceğini ifade etti.

Başkan Mutlu, imza töreninin ardından gençlerle birlikte fotoğraf çektirerek, “Taahhütlerimizi yerine getireceğiz ve gençlerden desteğimizi denetlemelerini isteyeceğiz. Bu sözleşme, Konak’ın daha dayanıklı ve çevreci bir kent olması yolunda önemli bir adım” dedi.

Etkinlik, gençlerin katılımı ve önerilerinin belediyenin iklim politikalarına doğrudan yansıyacağı bir platform olarak büyük ilgi gördü.