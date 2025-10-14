Konak Belediyesi, “Konak’ın Geleceğini Birlikte İnşa Ediyoruz” sloganıyla başlattığı Komşu Buluşmaları’nın ilkini Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı ve mahallelerin sorun, talep ve beklentileri doğrudan belediye yetkililerine iletildi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, buluşmada mahallelerin sorunlarını ve beklentilerini doğrudan dinleme fırsatı bulduklarını belirtti. “Bu çok kıymetli düşünceler ve eleştirilerle yeni bir yol haritası oluşturacağız. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe, Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan, Mehmet Ali Akman Mahalle Muhtarı Ahmet Bora Karaata, Göztepe Mahalle Muhtarı Burcu Tuncel ve Çankaya Mahalle Muhtarı Neşe Şermeti de katıldı. Vatandaşlar, Fen İşleri, Sosyal Yardım, Veterinerlik, Kentsel Tasarım, Zabıta, Sağlık, Park ve Bahçeler, Kentsel Dönüşüm, Kadın ve Aile ile Spor ve Temizlik müdürlüklerine doğrudan taleplerini iletti.

Başkan Mutlu, komşularıyla ayrı ayrı görüşerek taleplerini dinledi. Etkinlikte ayrıca “İş’te Konak” masasında başvurular kabul edildi. Katılımcılar, taleplerini belediye yetkililerine doğrudan iletme olanağından memnun kaldıklarını belirtti.

Başkan Mutlu, buluşmada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Burada Konak Belediyesi’nin bütün müdürlükleri olarak varız. Birebir sorunları ve çözüm önerilerini vatandaşlarımızla karşılıklı konuşma olanağı bulduk. En çok da katılan komşularımıza teşekkür ediyorum. Onlar geldi ve düşüncelerini, önerilerini paylaştılar. Bu çok kıymetli bilgilerle yeni bir yol haritası oluşturacağız.”

Mutlu, tüm Konaklıların geleceği için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayarak, etkinliklerin farklı mahallelerde de devam edeceğini söyledi. “Ortak akla dayanan bu sürece katkı koymak isteyen tüm komşularımızı buluşmalarımıza davet ediyorum” dedi.

Çankaya Mahalle Muhtarı Neşe Şermeti, Başkan Mutlu’nun mahalle sakinlerini birebir dinlemesinden memnun olduklarını belirtti:

“Başkanımızın bu etkinliği düzenlemesinden çok mutluyuz. Mahalle sakinleri kişisel sorunlarını dile getirme olanağı buldu. İlki gerçekleştiren Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.”

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan da etkinliği şöyle değerlendirdi:

“Başkanımız ‘komşularımız’ diyerek yola çıktı ve bu bir semboldü. Sorunlarımıza çözüm odaklı yaklaşmaları çok değerli.”