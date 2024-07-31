Başkan Mutlu Konak'ın Dönüşümünü Gerçekleştireceğiz

Konak Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen “30 Ekim 2020 Ege Denizi Depreminin Ardından İzmir’i Yeniden Okumak: İzmir Kentsel Hareketlilik, Afet Yönetimi ve Gelecek Öngörüleri Çalıştayı” Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Çalıştayda, İzmir’in deprem sonrası kentsel hareketliliği, afet yönetimi ve geleceğe yönelik öngörüler ele alındı.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, çalıştayda yaptığı konuşmada, 2020 depremi ile İzmir’in yapı stokunun kırılganlığının bir kez daha gözler önüne serildiğini vurguladı. Depremin ardından Konak'ın nasıl yeniden planlanacağına dair stratejiler oluşturacaklarını belirten Başkan Mutlu, “Kamu yararını önceleyen, akıldan ve bilimden yana bir mekansal ve kamusal politikalarla Konak'ın dönüşümünü gerçekleştireceğiz” dedi.

Deprem Konak'ın birinci sorunu

Konak’ın sosyo-ekonomik ve demografik verilerini, yapı stoku durumunu ve kentsel dönüşüm planlarını detaylandıran Başkan Mutlu, depremi kentin birinci sorunu olarak tanımladı. Yapı stokunun depreme hazır olmadığını ve bunun İzmir'deki eski yapıların dayanıklılığını sorgulattığını belirten Başkan Mutlu, “Depremde kaybettiğimiz yüzün üzerindeki insan, yapı stokunun depreme dayanıksız olduğunu gösterdi. 1990’lı yıllarda yapılan binaların bile yıkılması, bu durumun ciddi bir problem olduğunu gözler önüne serdi” dedi.

Dirençli ve güvenli bir kent için çalışmalar

Konak’ın eski yapı stokunun nüfus kaybına yol açan etkenlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Mutlu, sosyal donatı eksiklikleri ve hava kirliliği gibi sorunlara da dikkat çekti. Gültepe, Gürçeşme ve Beştepeler bölgelerinde süren kentsel dönüşüm çalışmaları ile diğer bölgelerdeki planlama süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Başkan Mutlu, “Bu beş yılda, dirençli ve güvenli bir kent belediyeciliğini hedefledik. Planlı kentsel gelişme, kentsel dönüşüm ve afet sakınım planları yaparak kent güvenliğini sağlamak istiyoruz” dedi.

Afet toplanma alanları imara açılmayacak

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kamucu bir bakış açısına sahip olduklarını ve kentin bilimsel planlamalarla yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı. Mutlu, “Mevcut deprem toplanma alanlarını kesinlikle imara açmayacağız. Kamu mülklerinin satılmaması ve mekansal eşitsizliklerin giderilmesi ana kararlarımız arasında yer alıyor” sözleriyle toplumsal odaklı çalışmalarına olan bağlılığını ifade etti.