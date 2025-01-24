Konak Belediyesi’nin, eski hizmet binasının 2020 yılında meydana gelen depremde hasar almasının ardından başlattığı yeni hizmet binası inşaatı hızla ilerliyor. Kentin en işlek bölgelerinden Dokuz Eylül Meydanı'nda devam eden projede, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, inşaatı yerinde inceleyerek belediye bürokratları ve yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı.

İzmir’e değer katacak bir proje

Başkan Mutlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Söz verdik, belediye binamızı yapıyoruz. İzmir’e değer katacak ve komşularımıza nitelikli hizmet verebileceğimiz binamızı çok kısa bir sürede tamamlayacağız” dedi. Yeni hizmet binasının, şehrin görsel yapısına katkı sağlamasının yanı sıra, işlevsel yapısıyla da önemli bir merkez olacağını vurgulayan Mutlu, projenin tamamlanmasının ardından halkın daha kaliteli hizmet alacağını ifade etti.

İnşaatta hızla ilerleme kaydediliyor

Konak Belediyesi eski binası, 30 Ekim 2020’deki depremde hasar gördü ve kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yeni binanın temeli, diyafram duvarları ve fore kazık sistemiyle güçlendirilen zemine atıldı. Şu ana kadar radye temel betonu döküldü ve eksi ikinci kat betonarme imalatları tamamlandı. 10 gün içerisinde eksi birinci kat betonarme imalatlarının tamamlanarak, giriş katına ulaşılması bekleniyor. Başkan Mutlu, inşaatın bir sonraki aşamasında 4 kat seviyesinden itibaren kaba ve ince inşaatların aynı anda yapılacağını belirtti.

Yeni bina ile birimler tek çatıda toplanacak

İzmir depremi sonrası kent genelinde farklı noktalarda hizmet veren belediye birimleri, yeni hizmet binasında tek bir çatı altında toplanacak. Binada idari birimler dışında, meclis ve sergi salonları da yer alacak. 12 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak yeni bina, 2 bodrum, 8 normal kat ve 1 asma kat ile dikkat çekici bir yapıya sahip olacak. Konak Belediye Başkanı, binanın bir yıl içinde tamamlanarak hizmete açılacağını müjdeledi.

Başkan Mutlu: “İzmir’e değer katacak”

Başkan Mutlu, inşaatın hızla ilerlediğini belirterek, “Basmane Meydanı’nın eski ihtişamına kavuşması için çalışıyoruz. Yeni binamız, hem iş yerindeki çalışma ortamını iyileştirecek hem de halkımıza daha kaliteli hizmet sunma imkânı verecek” dedi. Çalışanlara da kolaylıklar dileyen Mutlu, projeye olan inançlarını yineleyerek, binanın tamamlanmasının İzmir’e büyük bir değer katacağını sözlerine ekledi.