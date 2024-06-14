Başkan Mutlu’dan Işçilere Bayram Müjdesi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki belediye birimlerini tek tek ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı. Ziyaretler sırasında belediye emekçilerinin özverili çalışmalarını takdir eden Başkan Mutlu, "Bütün çalışanlarımızın emeğiyle Konak'ı daha yeşil, daha temiz yapacağız" dedi.

Yeni iş makinesi alımları yapılacak

Fen İşleri ve Temizlik İşleri şantiyelerinde işçilere müjde veren Başkan Mutlu, yeni araç ve iş makinelerinin alımı için çalışmaların başladığını duyurdu. "2024 yılında kullanacağımız asfalt ve kaldırım malzemelerini daha dayanıklı seçeceğiz" diyen Başkan Mutlu, Konak'ın altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başkan Mutlu ayrıca, Konak'ta sıfır atık politikası için uluslararası bir hamle başlattıklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iş birliği yaparak atık yönetimini iyileştireceklerini belirten Başkan Mutlu, belediye hizmetlerinin kalitesini artırmak için sürekli çalıştıklarını vurguladı.