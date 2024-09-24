Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun mahallelerde gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda Fen İşleri Müdürlüğü’nün talimatıyla başlatılan asfalt serme çalışmaları hızla devam ediyor. Son olarak Akarcalı Mahallesi’nde tamamlanan asfalt çalışmaları, kısa süre içinde diğer mahallelerde de uygulanacak. Ekipler, binlerce ton asfaltı Konak’ın farklı bölgelerine sermeye hazırlanıyor.

Konak’ta doğal koşullar ya da altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yolların onarımı ve ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt serimi çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü bu çalışmalar sonucunda sokaklar hem yeni bir görünüme kavuşuyor hem de daha temiz ve kullanışlı hale geliyor. Akarcalı Mahallesi 1109 Sokak’ta sona eren çalışmalar, önümüzdeki günlerde Güney Mahallesi 2201/1 Sokak, Murat Reis Mahallesi 231 Sokak ve Atamer Mahallesi 2580, 2588 ve 2489 Sokak’ta devam edecek. Mahalle sakinleri bu çalışmalardan büyük memnuniyet duyuyor.

Başkan Mutlu: “Konak’ı yenilemeye devam edeceğiz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçenin her mahallesinde çalışmaların devam edeceğini belirtti. Mutlu, “Mahallelerimizin eksikliklerini yerinde tespit ediyor, vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak bu hizmetleri hayata geçiriyoruz. Asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarıyla yollarımızı iyileştiriyor, sorunlu alanları bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Tüm bu süreçte özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Konak’ı her yönüyle yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.