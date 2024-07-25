Konak Belediyesi, Muharrem ayı kapsamında Gültepe Atatürk Meydanı’nda düzenlediği Geleneksel Aşure İkramı ile vatandaşları bir araya getirdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, etkinlikte aşure kazanının başına geçerek ikramı kendisi yaptı. İlçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Alevi derneklerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar etkinliğe katıldı.

Bereketin simgesi aşure

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcak aşureler, vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte konuşan Başkan Mutlu, “Sevgili komşularım, birliğin, beraberliğin ve bereketin simgesi aşuremizi sizlerle dostça paylaşmak için bir araya geldik. Bu kutsal günlerde birlikte olmak bizim için çok kıymetli” dedi.

Gelenekten günümüze bereketli paylaşım

Gültepe Atatürk Meydanı'ndaki aşure ikramı, Konaklılar arasında dayanışma ve birlikteliği güçlendirdi. Çocukların neşesi ve vatandaşların memnuniyeti etkinliğin en önemli anları arasında yer aldı. Başkan Mutlu, vatandaşların taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.