İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, oto sanayisinde sıfır yedek parça garantisi konusundaki karışıklığa açıklık getirdi. Heppekcan, "Garanti yedek parçayadır, parçayı takan ustaya değil" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Yedek parça mağduriyetine çözüm

İzmir'de sıfır yedek parça mağduriyetleri yaşayan tüketicilere, İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan'dan destek geldi. Arızalı yedek parça yüzünden mağdur olan Ali E., sıfır yağ pompasının arızalanmasıyla aracına sıfır motor yaptırmak zorunda kalmıştı. SEVKA Otomotiv Yedek Parça’nın "Yedek parçada iki yıl garanti sadece yetkili serviste geçerlidir" cevabına karşı Heppekcan, garantinin yedek parçaya verildiğini, ustaya değil, belirtti.

"Parçanın arıza yapması doğal"

Heppekcan, sıfır yedek parçada garantinin ustalık belgesi olan tüm tamirciler tarafından geçerli olduğunu vurguladı. "Yedek parça garantisi parçayadır, ustaya değil. Yedek parça taktıran tüketici o parçayla 11 ay aracını kullanabildiyse usta işini tam yapmış demektir. Parçanın arıza yapması doğal, olabilir, garantisi iki yıldır gereğinin yapılması gerekir" dedi. Heppekcan, tüketici mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.